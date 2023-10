Aprono gli stand della 32esima Sagra del pistacchio verde di Bronte dop

Le parole del sindaco Pino Firrarello

BRONTE (CATANIA) – La 32’ Sagra del pistacchio verde di Bronte dop domani “riaccende i motori” ed alle ore 10 riapriranno gli stand. Già di mattina, infatti, a visitarli ci saranno ospiti eccezionali. Ci sarà il frizzante gioire di circa 2000 scolari e studenti, provenienti dagli Istituti di diversi Comuni della provincia di Catania e della Sicilia.

Il programma

Il programma di oggi, infatti, questa mattina prevede la manifestazione “La scuola alla Sagra del pistacchio”, voluta dal sindaco Pino Firrarello ed organizzata dall’assessore Maria De Luca. Un evento nell’evento, che coinvolgerà il mondo della scuola e provocherà una invasione di gioventù con l’obiettivo di far apprezzare ai più piccoli la festa, i prodotti dell’Oro verde e soprattutto il gelato al pistacchio.

Le parole del sindaco

“Questo a mio avviso è uno dei momenti più belli della Sagra – afferma Firrarello –. Il momento dedicato alla scuola farà conoscere ed apprezzare anche ai più piccoli la nostra cittadina ed il nostro pistacchio verde. In loro rimarrà a lungo il ricordo di questa giornata, ed in futuro saranno stimolati a tornare per gustare il pistacchio verde di Bronte dop. Oltre a ciò – conclude il primo cittadino – racconteranno ciò che hanno visto ai loro genitori e sono certo che li convinceranno a venire a Bronte”.

Gli studenti

Per tutta la mattinata, insomma, ininterrottamente festa. Alle 11 gli studenti riceveranno il saluto del sindaco e delle autorità presenti, ed alle ore 12 un buonissimo gelato un buonissimo gelato offerto dal Bar Conti, dalla Caffetteria Luca, dal Bar Saitta, dalla Pasticceria dei Fratelli Gangi, dal Caffè Galaxy, dai Fratelli Cimbali e dal Bar Di Vincenzo.

L’assessore De Luca

“Sarà una giornata bellissima. – ha affermato l’assessore De Luca – Le scolaresche saranno accolte nel migliore dei modi e volendo potranno visitare le nostre attrazioni storico culturali. I piccoli ospiti avranno anche in omaggio una cartolina sulle tradizioni di Bronte realizzata dal Liceo artistico”. Nel pomeriggio intanto il programma della Sagra prevede tantissimi eventi e spettacoli. Come sempre sarà festa al gusto del verde pistacchio.

