I 25 panetti avrebbero potuto fruttare oltre 30 mila euro

CATANIA – I carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato un 40enne per spaccio di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione domiciliare nella sua abitazione, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 25 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre due chilogrammi.

Secondo stime degli investigatori la droga, destinata a piazze di spaccio, avrebbe fruttato oltre 30.000 euro. Il Gip, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.