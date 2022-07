Tenta di aggredire la moglie con un’ascia: finisce in carcere

Arrestato dalla polizia giudiziaria. Già condannato per maltrattamenti.

CATANIA – Maltratta la moglie e i figli. E inoltre minaccia i suoceri. Sono le accuse contestate a un 44enne, O.B., arrestato dalla Polizia Giudiziaria in esecuzione di custodia cautelare emesso dal gip di Catania. Già l’indagato è stato condannato già per gli stessi reati e sta scontando la pena agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi però ha tentato di aggredire la donna con un’ascia. Con un espediente ha attirato la donna nella casa dove sta scontando la condanna e aspettandola fuori avrebbe tentato di aggredirla alle spalle minacciandola di morte. Non riuscendo a colpirla ha intimidito i suoceri e alla fine ha colpito l’auto dove all’interno c’era una ragazza. Ora l’uomo è detenuto a Piazza Lanza.