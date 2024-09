Catania e l’assemblea di Forza Italia, Falcone: “Pronti per le provinciali” VIDEO

Le parole dell'eurodeputato e segretario provinciale degli azzurri

CATANIA – L’eurodeputato e segretario provinciale degli azzurri, Marco Falcone, chiama a raccolta i suoi. O, meglio, i delegati, gli amministratori ed i consiglieri comunali della provincia di Forza Italia. Per un’Assemblea nella quale ci si è ritrovati per mettere a fuoco il percorso che il partito seguirà quantomeno da qui alla fine dell’anno.

Con un obiettivo certo: quello delle elezioni di secondo livello. Ovvero, le province. Non un’elezione diretta ma – almeno per come stanno le cose oggi – la composizione dei consigli e l’elezione dei presidenti delle Città Metropolitane. Che dovrebbero celebrarsi a dicembre.

Temi, iniziative, polemiche

Ma Marco Falcone rilancia anche sui temi regionali (“Non sono più nel Governo ma il Governo Schifani continua ad amministrare bene”) e sulle iniziative da condurre in questi mesi (Corsi di formazione per gli amministratori, un convegno sul premierato, una due giorni dedicata ai giovani). Dribblando il tentativo di innescare la polemica (“Tajani e Mulè? Nel nostro partito ci si confronta, tutto qui”).

Sullo sfondo, il tesseramento di Forza Italia per il quale Falcone ha chiesto uno sforzo necessario a Catania e in provincia. Ma anche i rapporti con gli alleati: “Mi pare di capire che il 20 settembre ci sarà questo incontro tra i vertici della coalizione e credo che confrontarsi possa essere solo un bene”.

Dalla platea partono gli interventi. Il segretario del partito ha già tracciato la strada.