Catania, Assostampa incontra il Prefetto: “Una sinergia importante”

Un ampio confronto con i vertici provinciali dell’Associazione siciliana della stampa.

CATANIA. Il lavoro che non c’è e quello che va tutelato, la difesa della verità e la ricerca dell’imparzialità nella narrazione dei fatti, il compito istituzionale delle forze dell’ordine e quello professionale dei giornalisti. Un ampio confronto tra i vertici provinciali dell’Associazione siciliana della stampa – il segretario Filippo Romeo e la tesoriera Maria Torrisi – e il prefetto della città etnea Maria Carmela Librizzi ha evidenziato “l’importanza della sinergia per la tutela dei diritti dei cittadini e per la salvaguardia del territorio”. “I cronisti sono spesso in prima linea – ha dichiarato il segretario provinciale di Assostampa Filippo Romeo – e la sola passione che li anima non può essere considerata sufficiente a giustificare il rischio che non di rado corrono nell’esercizio delle proprie funzioni, mentre fasce sempre più larghe di precariato spingono per trovare il proprio spazio, spesso nel mondo variegato e senza regole dei social molte volte scambiato per luogo di informazione”.

“Abbiamo bisogno di una informazione qualificata – ha fatto eco il prefetto Maria Carmela Librizzi – e di giornalisti che non siano ispirati dalla ricerca di facili sensazionalismi, ma che invece riconoscano il ruolo e l’importanza della corretta informazione e la difendano”.

La collaborazione tra istituzioni pubbliche e giornalisti si rivela lo strumento giusto per ottenere qualità nel servizio, come ha ulteriormente specificato il prefetto Librizzi che ha invitato i vertici di Assostampa Catania a promuovere la formazione professionale anche nel delicato ambito della violenza di genere. “Apriremo un tavolo tecnico con esperti di varie discipline – ha anticipato il rappresentante territoriale del Governo – che, facendo riferimento a precedenti virtuose iniziative avviate in altre sedi prefettizie, ha come obiettivo la tutela delle donne abusate, la prevenzione delle violenze di genere, la cura e il recupero dei soggetti abusanti, ma anche la sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Per questo motivo il ruolo dei giornalisti diventa centrale”.