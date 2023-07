Catania attende la proclamazione dei consiglieri comunali

Una data possibile è quella del 25 luglio. Intanto torna a riunirsi la "vecchia" assise.

CATANIA – Quasi un paradosso, ma tant’è. Consiglio comunale a Catania convocato per domani sera: all’ordine del giorno c’è l’approvazione di due debiti fuori bilancio. Ma la notizia, a ben vedere, non è esattamente questa.

Già, perchè il presidente uscente Sebastiano Anastasi ha convocato la “vecchia” assise eletta nel 2018: scherzi di scadenze contabili che non possono essere rinviate. E, a dire il vero, non vi è solo l’ordine del giorno del consiglio comunale che vede impegnati i consiglieri della scorsa esperienza amministrativa ma anche la Commissione bilancio chiamata a pronunciarsi su un atto propedeutico al prossimo Strumento di previsione come il Dup (il Documento unico di programmazione).

Con il “nuovo” consiglio che, viste le lungaggini burocratiche difficilmente si insedierà prima dell’inizio di agosto, ci sono le improrogabili scadenze di luglio da dovere rispettare.

La proclamazione dei consiglieri

E, intanto, a proposito dell’insediamento del Consiglio comunale (votato ed eletto gli scorsi 28 e 29 maggio), c’è da espletare prima la questione legata alla proclamazione. I lavori legati alle risultanze dei verbali stanno, com’era prevedibile, assorbendo più tempo del dovuto: da fonti qualificate apprendiamo che quella del 25 luglio potrebbe forse essere la data buona. Non dovesse essere quella, certamente la proclamazione avverrà entro questo mese.

Per la cronaca, con il successivo insediamento del consiglio avverrà anche il giuramento del primo cittadino, Enrico Trantino.