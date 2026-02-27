Catania-Audace Cerignola, denunciati i tifosi che hanno acceso i fumogeni

Un ultras etneo era già noto alle autorità

CATANIA – La Polizia ha individuato i tifosi che hanno acceso fumogeni nel corso della partita Catania-Audace Cerignola che si è disputata, lo scorso 10 febbraio allo Stadio “Massimino”.

Si tratta di un tifoso catanese di 23 anni della Curva Nord e di un tifoso pugliese di 26 anni della squadra ospite, l’Audace Cerignola che sono stati identificati e denunciati dai poliziotti della Digos della Questura di Catania. Entrambi sono stati immortalati dalle immagini registrate dagli agenti del Gabinetto Regionale Polizia Scientifica mentre accedevano dei fumogeni, cercando poi di nascondersi tra gli altri tifosi.

In passato, il 23enne catanese era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il 26enne pugliese era stato segnalato per reati da stadio, dal momento che si era reso autore sia di invasione di campo, lanciando anche materiale pericoloso.

Dopo l’individuazione, per i due ultras è stato avviato l’iter per l’emissione del Daspo, il provvedimento che impedisce la partecipazione a competizioni sportive in tutto il territorio nazionale.