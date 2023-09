I pompieri hanno dovuto svuotare il mezzo della nettezza urbana

CATANIA – Fiamme a un autocompattatore della nettezza urbana in via Nizzeti. Intervento straordinario dei Vigili del Fuoco questa mattina all’alba. Erano le 5,30 del mattino quando i pompieri sono giunti in zona.

Secondo quanto è trapelato, i Vigili del fuoco, intervenuti con un’autobotte, hanno dovuto svuotare l’automezzo pesante. Hanno usato un mezzo meccanico per svuotarlo e domare le fiamme. Non si ha notizia dell’origine del fuoco.