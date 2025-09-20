Catania, avanti piano: contro il Sorrento è soltanto 0-0

Dini para un rigore a D'Ursi

CATANIA – Il Catania stecca ancora. Il Sorrento porta via dal “Massimino” un meritato pareggio a reti inviolate, collezionando l’occasione più ghiotta per segnare se D’Ursi non avesse fallito un penalty. Gara sottotono quella disputata dagli uomini di Toscano che restano imbrigliati nelle rete tesa dagli ospitI per nulla intimoriti dalla paventata sete di riscatto degli avversari reduci dalla brutta figura rimediata a Cosenza.

E non bastano le tante assenze, in casa etnea, a giustificare l’opaca prestazione.

Prima frazione

Primo tempo avaro di emozioni e, dopo un’insidiosa sforbiciata di Di Tacchio, soltanto il finale ha offerto qualche sussulto quando l’arbitro ha concesso un penalty agli ospiti, confermato dopo revisione tv. Dini è uscito alla disperata su D’Ursi provocando il calcio di rigore ma il portiere rossazzurro si è poi riscattato parando il tiro dagli 11 metri dello stesso attaccante in maglia gialla.

Ripresa

Nella ripresa Catania sempre poco incisivo e, a tratti, confusionario con Cicerelli che non sfrutta neanche i calcio piazzati ed il solo Lunetta che, da subentrato ci mette tanto impegno e pochi risultati concreti. I rossazzurri ci provano più volte anche dalla distanza ma senza fortuna. Nel finale… Quaini non pesca l’angolo lontano e, dalla parte opposta, D’Ursi tira sulla barriera una punizione dal limite… reclamando inutilmente il secondo rigore di giornata. Finisce a reti inviolate.

Il Catania rallenta ancora: di questo passo i sogni di gloria resteranno forse una chimera anche per quest’anno! E mercoledì insidiosissima trasferta a Trapani contro il lanciatissimo undici di Aronica.

Tabellino

CATANIA – SORRENTO 0-0

CATANIA F.C. (3-4-2-1) – Dini, Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini, Casasola (dal 36°s.t. Raimo), Quaini, Di Tacchio (k) (dall’11°s.t. Corbari), Celli, Jimenez (dall’11°s.t. Lunetta), Cicerelli, Forte (dal 32°s.t. Stoppa).

A disposizione: Bethers, Allegretto, Forti, Donnarumma, Quiroz.

Allenatore: Mimmo Toscano.

SORRENTO (3-5-2) – Harrasser, Di Somma, Carillo (dal 20°p.t. Solcia), Fusco (k), Piras, Cangianiello (dal 43°s.t. Santini), Franco (dal 18°s.t. Matera), Cuccurullo, Colombini (dal 43°s.t. Crecco), D’Ursi, Sabbatani (dal 18°s.t. Plescia).

A disposizione: D’Aniello, Shaw, Tonni, Russo, Vilardi, Potenza, Riccardi, Esposito.

Allenatore: Mirko Conte.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

Assistenti: Gianmarco Macripò (Siena) e Matteo Nigri (Trieste).

Quarto ufficiale: Dario Madonia (Palermo).

Operatore FVS: Riccardo Leotta (Acireale).

note: pomeriggio caldo al “Massimino” e terreno in ottime condizioni. Nel Catania si riacutizza, in modo preoccupante, il problema infortuni: Toscano deve rinunciare contemporaneamente a cinque uomini, con Donnarumma che parte dalla panchina perché

in condizioni non ottimali. Prima dell’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria dello sciatore azzurro, Matteo Franzoso, recentemente scomparso.

Indisponibili: Martic, Rolfini, Aloi, Caturano, D’Ausilio (CT); Del Sorbo, Paglino, Bolsius (SOR).

Ammoniti: Dini (CT); Solcia (SOR); Colombini (CT); Pieraccini (CT).

Espulsi: Toscano (allenatore CT).

Spettatori: 16.786

Cronaca

Primo tempo

18° Quaini ci prova da fuori: ribattuto;

20° nel Sorrento, l’acciaccato Carillo lascia il posto a Solcia;

24° su azione da corner… Di Tacchio ci prova in sforbiciata: il portiere campano devia sul fondo!

26° Cicerelli trova un corridoio perfetto per Forte che, però, non aggancia;

32° pregevole scambio Cicerelli-Jimenez-Forte con conclusione debole di quest’ultimo;

36° Cicerelli conquista una punizione sui 20 metri circa: calcia lui stesso con palla che sorvola la traversa;

41° rigore per il Sorrento: D’Ursi scappa via e va giù dopo un presunto contatto con Dini. L’arbitro indica subito il dischetto e conferma la sua decisione dopo visione tv. Dal dischetto calcia lo stesso D’Ursi ma Dini para. Si resta sullo 0-0!

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° altra revisione tv per una presunta gomitata di Di Gennaro a Sabbatani: l’arbitro lascia poi proseguire senza prendere decisioni;

50° un poco esaltante primo tempo finisce a reti inviolate

Secondo tempo

5° Ierardi non inquadra la porta dalla distanza;

11° nel Catania, Corbari e Lunetta sostituiscono Di Tacchio e Jimenez;

13° sulla punizione calciata da Cicerelli… Corbari devia fuori sfiorando il pallone di testa;

16° Cicerelli ignora i compagni e calcia a lato;

17° Lunetta salta Solcia che lo stende prima di entrare in area: punizione e ammonizione; la successiva punizione di Cicerelli sbatte sulla barriera e poi lo stesso Cicerelli effettua un pallonetto salvato da un difensore!

18° nel Sorrento, Sabbatani e Franco lasciano il posto a Plescia e Matera;

31° Forte e Casasola non riescono a concludere!

32° nel Catania, Forte lascia il posto a Stoppa;

33° tiraccio di Stoppa… in Curva;

34° Di Somma devia alto in mischia;

36° nel Catania, Raimo subentra a Casasola;

39° Lunetta si gira bene in area ma la sua conclusione viene ammortizzata da un difensore;

40° tiraccio di Ierardi: in Curva!

43° nel Sorrento, Crecco e Santini sostituiscono Colombini e Cangianiello;

45° concessi 4 minuti di recupero;

47° colpo di testa di Santini: a lato;

48° Quaini tenta il tiro a giro: fuori;

49° sulla punizione di D’Ursi… il Sorrento chiede la revisione tv per un presunto fallo di mani in barriera ma l’arbitro non concede la massima punizione. Espulso Toscano per proteste!

50° finisce con uno scialbo 0-0.