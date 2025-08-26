Catania, aveva tre pistole e munizioni a casa: arrestato

Si tratta di un 48enne

CATANIA – Tre pistole e 50 proiettili sono stati sequestrati da carabinieri del nucleo investigativo di

Catania. Erano nell’abitazione di via Zurria di un 48enne che è stato arrestato.

Le armi, due pistole Bruni a salve, ma artigianalmente modificate e perfettamente funzionanti, e Beretta modello 950 calibro 6,35, erano nascoste in un flacone di candeggina in plastica tagliato e coperto da una federa. Sequestratri anche 22 proiettili calibro 9 corto e altri 28 di calibro 6,35.

Il 48enne è stato arrestato per detenzione abusiva e clandestina di armi da fuoco, ricettazione e detenzione illegale di munizioni e condotto in carcere. Il gip ha convalidato il provvedimento disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.