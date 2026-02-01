 Catania, avrebbe minacciato un infermiere esibendo un coltello
Catania, avrebbe minacciato un infermiere esibendo un coltello

La segnalazione e l'arrivo della polizia
AL GARIBALDI
di
CATANIA – Il parente di un paziente ricoverato all’Arnas Garibaldi avrebbe minacciato un infermiere che stava effettuando il suo servizio domenicale, esibendo un coltello. L’episodio sarebbe avvenuto oggi, 1 febbraio, poco dopo le ore 13. 

L’autore del gesto sarebbe stato identificato al secondo piano della struttura ospedaliera. Contestualmente, i vigilanti della Metronotte d’Italia, hanno avvisato gli agenti della Questura etnea. All’arrivo della volante, gli agenti di polizia hanno rinvenuto un coltello all’interno del borsello che l’individuo portava a tracolla. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato condotto in Questura.

A coordinare gli interventi prima e dopo l’arrivo della polizia, il Tenente Salvatore Distefano e l’Appuntato Domenico Salvatore Distefano.

