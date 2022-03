Catania, bandiere a mezz’asta per le vittime dell’epidemia Covid

La giornata nazionale della memoria.

CATANIA – Bandiere a mezz’asta a Palazzo degli Elefanti per onorare la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus” istituita lo scorso anno e fissata il 18 marzo, giorno in cui nel 2020 i camion dell’esercito portarono via da Bergamo centinaia di bare di vittime del virus. Il Comune di Catania si è unito alle istituzioni di tutta Italia che, su indicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno espresso simbolicamente il rinnovo della memoria di tutte le persone che hanno perso la vita per il covid e la vicinanza ai loro familiari e ai loro cari.