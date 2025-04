Catania, bando per la riqualificazione della storica piscina della Playa

Il termine per la presentazione delle offerte e la durata dei lavori

CATANIA – Si appresta a rinascere la storica piscina della Plaia di Catania, chiusa da circa tre anni a causa dell’allagamento dovuto a un nubifragio. L’evento aveva compromesso un impianto già vetusto e non conforme alle normative vigenti.

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Trantino, tramite l’assessorato ai lavori pubblici retto da Sergio Parisi, ha pubblicato il bando di gara per i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico del complesso natatorio di viale Kennedy.

Nuovo impianto olimpionico

L’intervento, finanziato con fondi comunitari, prevede opere radicali per rendere la struttura pienamente operativa, adeguata e accessibile. Tra i lavori principali, la demolizione dell’attuale vasca e la realizzazione di una nuova vasca olimpionica da 50 metri per 8 corsie, con profondità uniforme di 2,50 metri.

La mancata conformità alle norme aveva impedito l’organizzazione di eventi di alto livello dopo gli assoluti nazionali di nuoto del 1996. Il nuovo impianto sarà dotato di un moderno sistema di sfioro dell’acqua, pavimentazioni antiusura e materiali certificati.

Impegno dell’Amministrazione e sostenibilità

“Abbiamo definito un iter che si completerà con l’aggiudicazione dell’appalto per riqualificare un’altra opera di fondamentale per la città”, ha spiegato l’assessore allo Sport Sergio Parisi. L’assessore ha citato altri interventi come lo Stadio Massimino e il PalaCatania.

Sergio Parisi ha aggiunto che l’obiettivo è rendere la Piscina di viale Kennedy un centro di riferimento per il nuoto in Sicilia e nel Sud Italia, capace di ospitare eventi nazionali e internazionali grazie anche alla tribuna da 3000 posti.

Rinnovo impianti e accessibilità

Il progetto prevede anche il completo rinnovo degli impianti tecnologici, con nuove caldaie a condensazione per ridurre i costi energetici. Saranno realizzati nuovi spogliatoi, servizi igienici e percorsi accessibili per persone con disabilità, incluso un ascensore a norma.

Il termine per la presentazione delle offerte per l’appalto, del valore di 3.257.424,21 euro, è fissato per il 12 maggio prossimo. La durata dei lavori è stimata in 450 giorni dalla consegna. Il progetto include anche la sistemazione delle aree esterne, il rifacimento delle reti fognarie e la costruzione di un nuovo impianto di depurazione.