Il Catania batte 3-1 il Giugliano e trova la prima vittoria del 2025

Doppietta di Guglielmotti e tris di Lunetta

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Il Catania torna al successo battendo 3-1 un coriaceo Giugliano che non ha mai mollato malgrado l’uno-due rossazzurro in avvio di partita.

Avvio di partita scoppiettante degli etnei con un inatteso protagonista. Dopo un colpo di testa di poco fuori del solito Inglese è, infatti, Guglielmotti (al rientro da titolare) a sbloccare il match all’ottavo minuto. Quando sfrutta al meglio l’assist di Jimenez spedendo il pallone alle spalle di Russo. Passano appena cinque minuti e lo stesso Guglielmotti raddoppia scaraventando in rete da posizione centrale dopo un contrasto vinto, in mezzo all’area, da Inglese.

I rossazzurri prendono fiducia e potrebbero arrotondare ma Montalto spreca una facile opportunità sull’efficace incursione di Lunetta. Il Giugliano, però, non demorde e un’incertezza di Dini in uscita consente a Del Sole di deviare di testa in rete il pallone che dimezza lo svantaggio campano.

Nella ripresa gli ospiti intravedono la possibilità di agguantare il pari ma la formazione di Bertotto non finalizza al meglio alcune buone opportunità con Del Sole e Peluso, il primo stoppato dal recupero di Quaini e il secondo che sparacchia alto da centro area. Scampato il pericolo il Catania (che nel frattempo perde il subentrato Sturaro per l’ennesimo guaio fisico) crea i presupposti per il terzo gol con Inglese che stampa il pallone sulla traversa con un gran tiro dalla distanza.

A mettere al sicuro il risultato nel finale ci pensa, poi, Lunetta che… malgrado qualche acciacco… devia di testa in rete il bel cross su punizione di un ispirato Jimenez, tra i migliori in campo insieme con un redivivo Di Tacchio. Il portiere campano Russo, nella circostanza, respinge il pallone quando lo stesso ha già varcato la fatidica linea bianca. Gli eccessivi sei minuti di recupero non cambiano l’esito di un match seguito da molti meno spettatori rispetto al solito, con i tifosi rossazzurri che inneggiano esclusivamente alla “maglia”.

Tabellino

CATANIA – GIUGLIANO 3-1

CATANIA F.C. (3-4-1-2) – Dini, Castellini, Quaini, Anastasio (dal 27°s.t. Raimo), Guglielmotti, De Rose (k) (dal 27°s.t. Sturaro e dal 35° Ierardi)), Di Tacchio, Lunetta, Jimenez, Inglese, Montalto (dal 13°s.t. Del Fabro).

A disposizione: Butano, Gega, Raimo, Forti, Ortoli, Privitera, Corallo.

Allenatore: Mimmo Toscano.

GIUGLIANO (4-3-3) – Russo, Solcia (dal 35°s.t. Scaravilli), Minelli, Caldore, Valdesi, Peluso (dal 35°s.t. Vallarelli), De Rosa (k), Demirovic (dal 27°s.t. Njambe), Del Sole, Padula (dal 27°s.t. De Paoli), D’Agostino (dal 13°s.t. Balde).

A disposizione: Anacoura, Iardino, De Francesco, Nuredini, Genovese.

Allenatore: Valerio Bertotto.

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari.

Assistenti: Michele Fracchiolla (Bari) e Davide Rignanese (Rimini).

Quarto ufficiale: Mauro Gangi (Enna).

Reti: 8° p.t. Guglielmotti (CT); 13° p.t. Guglielmotti (CT); 32°p.t. Del Sole (GIU); 40°s.t. Lunetta (CT).

note: Cielo velato e terreno in buone condizioni. Meno pubblico del solito spalti… compreso un rumoroso gruppetto di sostenitori ospiti. Venduti al botteghino 1.516 biglietti a cui si aggiunge la quota di 12.894 abbonati per un totale di 14.410.

Indisponibili: Farroni, Stoppa, Di Gennaro, Luperini, Bethers (CT); La Vardera, Esposito M., Giorgione, Masala, Acampa, Romano (Giugliano).

Squalificati: Celeghin, Oyewale (Giugliano).

Ammoniti: Demirovic (GIU); Quaini (CT); Di Tacchio (CT)

Cronaca

Primo tempo (2-1)

7° primo pericolo creato dal Catania: sul cross dalla bandierina… girata di testa di Inglese col pallone che sorvola di poco l’incrocio dei pali;

8° Catania in vantaggio: Jimenez recupera palla a centrocampo, avanza e serve col contagiri Guglielmotti che spedisce in rete: 1-0 !

13° raddoppio del Catania: Jimenez lancia Inglese. Il rimpallo tra il numero 9 ed un difensore campano… favorisce l’inserimento centrale di Guglielmotti che sigla la sua doppietta personale ed il secondo gol rossazzurro: 2-0 !

17° sul lungo rilancio di Anastasio… Montalto fugge via sul filo del fuorigioco ma poi vanifica tutto calciando alto da ottima posizione;

32° il Giugliano accorcia le distanze: sul cross di Valdese… Dini esce male e Del Sole lo beffa di testa: 2-1 !

36° incursione di Lunetta dalla sinistra e pallone in mezzo per Moltalto che sbaglia a porta vuota!

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio.

Secondo tempo (3-1)

4° colpo di testa di Lunetta, alto;

6° Giugliano vicinissimo al pareggio: Quaini s’immola su Del Sole deviando una conclusione ravvicinata… a colpo sicuro!

13° nel Catania, un fischiatissimo Montalto lascia il posto a Del Fabro;

13° nel Giugliano, Balde rileva D’Agostino;

15° Peluso sbaglia un “rigore in movimento” sprecando l’occasione per il possibile pari ospite;

17° colpo di testa di Lunetta… di poco a lato;

19° De Rosa conclude alto dalla distanza;

25° girata di Inglese… contrata fortuitamente da un difensore avversario;

27° nel Giugliano, De Paoli rileva Padula e Demirovic lascia il posto a Njambe

27° nel Catania, Raimo e Sturaro subentrano ad Anastasio e De Rose;

31° sul pallone recuperato in acrobazia da Jimenez… girata al volo di Lunetta: para Russo;

35° nel Catania, Ierardi prende il posto dell’infortunato Sturaro;

35° nel Giugliano, Vallarelli e Scaravilli subentrano a Peluso e Solcia;

39° gran tiro di Inglese da 20 metri: il pallone s’infrange beffardamente contro la traversa a portiere battuto!

40° terzo gol del Catania: sul cross (da punizione) di Jimenez… gran colpo di testa di Lunetta con Russo che respinge il pallone quando ha già varcato la linea bianca: 3-1 !

43° Catania vicinissimo al quarto gol: sulla conclusione di Quaini… Inglese, per due volte, trova l’opposizione degli avversari!

45° concessi 6 minuti di recupero;

51° Vince il Catania

[Foto Catania Fc]