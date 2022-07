“Batterio killer”, il piccolo Domenico non ce l’ha fatta

La sua giovane mamma aveva ricostruito la storia: adesso si chiede di conoscere la verità sull'accaduto

CATANIA. L’appello disperato di una madre. Il coinvolgimento emotivo di tanti che si sono immedesimati in una storia che avrebbe potuto riguardare chiunque. La speranza che la buona notizia potesse giungere da un momento all’altro.

Ma, purtroppo, niente.

Il piccolo Domenico non ce l’ha fatta. La sua giovane mamma aveva ricostruito la storia: suo figlio Domenico, 4 anni, entrato al San Marco di Catania per un disturbo intestinale, in seguito all’applicazione di un sondino avrebbe contratto in ospedale un batterio, l’enterococco, che ha colpito tutti gli organi, dal cuore ai reni.

Da lì in poi un calvario che lo ha portato, infine, all’ospedale di Taormina. Nelle scorse ore, la notizia che ha squarciato l’ultimo lembo di speranza.

Occorrerà far luce su cosa sia accaduto, certo. Accertare le eventuali responsabilità e le cause di un decesso che va chiarito e approfondito. E questo sarà compito degli inquirenti.

Ma, adesso, è il momento del lutto: di un dolore che non può essere assorbito dalle parole.

Il cordoglio

Sui social, sono tanti i messaggi di cordoglio per il piccolo Domenico. Commozione e rabbia si alternano in un risveglio che non poteva essere più tremendo di questo.

