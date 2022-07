Netturbini contagiati, disagi nella raccolta: l’avviso del sindaco

Marco Rubino chiede la collaborazione dei cittadini

Sant’Agata Li Battiati (CT) – L’emergenza rifiuti incombe in tutte le città siciliane. A Sant’Agata Li Battiati, cittadina delle cintura etnea, a complicare le cose ci pensa il covid. I netturbini sono ridotti all’osso: su 16 operatori ne sono disponibili solo 4. Questo ha prodotto numerosi disagi nel servizi di raccolta dei rifiuti. Il sindaco Marco Rubino ha cercato di riorganizzare la macchina e ha chiesto però la collaborazione dei cittadini.

“Con l’impegno quotidiano nostro e con la collaborazione della ditta concessionaria, siamo finora riusciti a ridurre quasi a zero i disagi dovuti all”emergenza rifiuti, che ha colpito l’intera Regione Siciliana e in modo particolare le grandi città. Battiati, grazie anche a voi che continuate a differenziare con percentuali molto più alte di altre zone, è stata un’isola felice. In questi giorni, tuttavia, siamo chiamati a fronteggiare, in contemporanea, anche un nuovo picco dei contagi covid, che non sta purtroppo risparmiando il personale del Comune e delle ditte che con noi collaborano. Questa nuova ondata, che ha ridotto il personale disponibile a soli quattro operatori su sedici, negli ultimi tre giorni ha causato qualche rallentamento nella raccolta e qualche disservizio nella pulizia delle strade. Abbiamo comunque organizzato i servizi in modo da far ruotare il personale nelle varie zone e a limitare l’accumulo in ciascuna di esse. Lavorando senza sosta per trovare soluzioni, in collaborazione con la Dusty, già da domani avremo nuovamente tre squadre per ripulire il paese, di cui una pomeridiana per ripulire l’area mercatale”, ha scritto il sindaco su Facebook.