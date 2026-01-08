 Catania, blitz anti-droga della polizia a San Berillo: gli arresti
Catania, blitz anti-droga della polizia a San Berillo: gli arresti

Lo spaccio, le perquisizioni e l'inchiesta
OPERAZIONE "SAFE ZONE 2"
di
CATANIA – Otto provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti. L’accusa è di spaccio di stupefacenti. Il blitz coordinato dalla Procura distrettuale di Catania ed eseguito dagli agenti della Squadra mobile di Catania è la prosecuzione dell’operazione scattata lo scorso 15 dicembre.

Il blitz della polizia

Non a caso, l’inchiesta è stata denominata “Safe Zone 2”. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. E, come detto, vede indagati 8 soggetti, nei cui confronti “sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine al reato di spaccio di droga”.

Perquisiti i luoghi riconducibili alle 8 persone che sono ritenute “fornitori della piazza di spaccio del quartiere San Berillo, gestita dai numerosi cittadini stranieri. Questi ultimi arrestati, infatti, il mese scorso nell’ambito dell’operazione denominata “Safe Zone”.

Ulteriori particolari verranno forniti dagli investigatori nel corso della giornata.

