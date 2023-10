Catania, Bonaccorsi (M5s) chiede risposte sul contratto della Multiservizi

Chiesta una conferenza dei capigruppo

1' DI LETTURA

CATANIA – “Convocare urgentemente la conferenza dei capigruppo”. A chiederlo, con una lettera indirizzata al presidente del consiglio comunale di Catania, Sebastiano Anastasi, è il pentastellato Graziano Bonaccorsi, capogruppo del Misto. I temi da affrontare sono il rinnovo dei vertici delle società Partecipate e la scadenza del contratto della Multiservizi.

Il contratto Multirservizi

Eccolo: “Si tratta di una questione abbastanza complessa – sottolinea l’esponente del M5s – che merita i dovuti approfondimenti, anche alla luce della complessità dell’affidamento in house secondo la normativa vigente: comprendere se il contratto è economicamente allineato alle reali esigenze dell’amministrazione (esigenze puntualmente rilevate e documentate nel tempo) così da fugare ogni dubbio sull’effettiva applicazione dello stesso”, scrive.

“Considerato che da tempo sollecito l’amministrazione a fare chiarezza su molte delle questioni fino ad oggi evidenziate e mai risolte”, aggiunge Bonaccorsi. E scatta l’accusa: “Il quadro economico, finanziario e gestionale, delle nostre Partecipate è preoccupante. In generale, alcune, rispetto ad altre, hanno abusato di atti di interpello interni per trasferire personale, per elargire incarichi e patrocini legali (e per non farci mancare nulla) anche ordini di servizio di dubbia liceità che hanno evidenziato una gestione personalistica, poco trasparente e per certi versi tracotante”.