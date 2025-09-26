Catania Book Festival: entrano gratis studenti fino alla terza media

Dal 24 al 26 aprile, e biglietti ridotti per i ragazzi delle superiori

CATANIA – Dal 24 al 26 aprile 2026 il festival annuncia l’accesso gratuito per i più giovani e biglietti ridotti per le scuole superiori. «I libri sono per tutti» spiega il direttore Dei Pieri, che lancia un messaggio chiaro contro dispersione scolastica e disuguaglianze.

Il Catania Book Festival tornerà dal 24 al 26 aprile 2026 con un’importante novità: l’ingresso gratuito per tutti gli studenti fino alla terza media e il biglietto agevolato per gli studenti delle scuole superiori. Una scelta che l’organizzazione annuncia non a caso in questi primi giorni di apertura del nuovo anno scolastico, e che nasce dall’idea che la cultura e la lettura non siano un privilegio, ma un diritto di tutti. Le modalità per l’accesso gratuito verranno pubblicate sui canali social e sul sito www.cataniabookfestival.com

Dei Piero: “I libri sono per tutti”

«Non possiamo cambiare da soli le statistiche – dice Simone Dei Pieri, ideatore e direttore del Catania Book Festival– ma possiamo lanciare un messaggio chiaro: i libri sono per tutti. E il Festival vuole essere uno spazio dove i ragazzi si sentano accolti, protagonisti e parte di una comunità che crede nel loro futuro. Noi facciamo così la nostra piccola parte, ed è una scelta importante per un evento che non gode di sovvenzioni pubbliche».

La decisione arriva in un momento che non può essere ignorato. Proprio nel giorno in cui migliaia di studenti tornano a scuola, un dato pesa come un macigno: a Catania un ragazzo su quattro abbandona gli studi prima del diploma. Un 25% che racconta di difficoltà economiche, del costo sempre più alto dei libri, e di un’istruzione troppo spesso percepita come lontana dai bisogni della vita quotidiana.

“Fatta eccezione per l’impegno del terzo settore e di poche realtà illuminate, la dispersione scolastica continua a restare ai margini del dibattito pubblico. – continua Dei Pieri- Ma una città che aspira a crescere non può permetterselo, ed ecco perché la dispersione non è un problema individuale ma una preoccupazione collettiva”.