Catania, cade in un cratere dell’Etna: salvato un turista americano

NICOLOSI (CATANIA) – Precipita all’interno di un cratere dell’Etna, nel versante sud. È stata una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano a soccorrere e salvare un turista americano stamattina. È avvenuto nel Cratere Silvestri inferiore, uno dei due “gemelli”, quello più vicino alla strada.

L’incidente

Il turista era in escursione con un gruppo nella zona degli impianti turistici del Rifugio Sapienza, sul versante sud dell’Etna. I tecnici del CNSAS Sicilia hanno spedito una squadra dopo l’allerta del 118. Il turista era scivolato lungo il fianco del cratere.

Le condizioni

All’arrivo dei soccorritori, presentava diverse escoriazioni al corpo, al viso e un trauma alla spalla destra. Dopo esser stato tratto in salvo, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, presente con un’ambulanza.

Le raccomandazioni

Il Soccorso Alpino ricorda che in caso di incidenti di questo tipo è necessario chiamare il numero unico di emergenza, 112. Bisogna specificare che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. Questo vale per incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali. O in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile.