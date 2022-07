Cannizzaro, 34 associazioni nel nuovo Comitato consultivo

Il rinnovo dopo la conclusione a maggio scorso del mandato triennale del precedente organismo, già svolta la prima seduta post-insediamento

1' DI LETTURA

CATANIA – Si è insediato il nuovo Comitato Consultivo dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, rinnovato dopo la conclusione a maggio scorso del mandato triennale dell’organismo precedente.

A comporre il Comitato sono adesso 34 associazioni, che alla prima seduta hanno eletto presidente Aldo Ingrassia, dell’Associazione Unità Spinale Cannizzaro (A.U.Spi.Ca.) e vicepresidente Anna Maria Motta dell’associazione Alleanza Contro il Tumore Ovarico (Acto).

All’insediamento è intervenuto, tra gli altri, il direttore generale Salvatore Giuffrida: “Consideriamo il cospicuo numero di associazioni e organizzazioni di utenti e operatori che hanno voluto aderire al Comitato – ha detto Giuffrida – un segnale di positivo interesse per l’attività di questa Azienda Ospedaliera e un auspicio per un lavoro attento e proficuo a beneficio degli utenti. Come abbiamo sempre fatto, ascolteremo le istanze e le proposte del Comitato Consultivo, nel segno della partecipazione e nel rispetto del prezioso ruolo che l’ordinamento assegna a questo organismo”.

Il Comitato ha svolto nei giorni scorsi la prima riunione post-insediamento, alla presenza del direttore generale Giuffrida e del direttore sanitario Cinà.

“Metto la mia esperienza pluridecennale nelle istituzioni e nel sociale a servizio del Comitato Consultivo – ha detto presidente del Comitato Ingrassia – e ne interpreto la funzione in senso propositivo e collaborativo con i vertici, pur nella distinzione dei ruoli e nella necessaria opera di sollecitazione rispetto alle criticità e ai problemi che ci venissero segnalati. Raccogliamo i frutti del comitato uscente, che ha fatto i conti con il periodo più duro della pandemia, e siamo pronti a dare il nostro contributo col massimo impegno, valorizzando le esperienze e le specificità di ciascun componente”.