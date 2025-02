Al Massimino c’è Catania-Casertana: etnei a caccia della vittoria

I rossoazzurri sono reduci dalla vittoria a Monopoli

CALCIO - SERIE C

CATANIA – Rossoazzurri in campo questo pomeriggio allo stadio Massimino. Si scende in campo alle 17.30 per tentare di dare seguito alla vittoria di Monopoli: avversario la Casertana. Mister Mimmo Toscano ha convocato ventuno calciatori.

A disposizione

Ecco l’elenco dei convocati: 3 Alessandro Celli, 5 Dario Del Fabro, 6 Francesco De Rose , 7 Francesco Di Tacchio , 9 Roberto Inglese, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 11 Andrea De Paoli, 12 Damiano Butano, 13 Alessandro Farroni, 16 Alessandro Quaini, 17 Gregorio Luperini, 19 Alessandro Raimo, 20 Giulio Frisenna, 24 Ertijon Gega, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti, 38 Clarence Corallo, 44 Davide Guglielmotti, 57 Andrea Dini, 63 Andrea Allegretto, 68 Mario Ierardi

Gli indisponibili

Restano parcheggiati ai box e indisponibili: Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta, Montalto, Stoppa, Sturaro.