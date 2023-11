Catania, casting allenatore: Maran ora è in pole, poi Lucarelli

Prossime ore decisive

CATANIA – Il ventaglio di scelte si è ridotto ad un quasi ballottaggio. A meno di inserimenti dell’ultimo istante, dovuti più ad un eventuale disaccordo economico o di vedute, che altro.

Rolando Maran e Cristiano Lucarelli sono i profili che sembrano rispondere alla necessità di dare una svolta al cammino del Catania targato 2023/2024.

Maran è libero da impegni professionali. E da ieri lo è anche l’altro ex, Lucarelli, che non è più sotto contratto: le strade con la Ternana si sono divise e la postilla al regolamento della B gli consente sin da adesso di allenare un’altra formazione purché non militi in cadetteria.

È Rolando Maran quello che, al momento, appare leggermente più avanti nella corsa al nuovo allenatore dei rossoazzurri. Eppure, nulla è ancora scritto. Nessuno ha ancora accettato alcunché.

E di certo questa mattina si tornerà a discutere da un capo all’altro del telefono.

Domani sera, intanto, si scende in campo al Massimino contro il Picerno. In panchina ci sarà Zeoli, richiamato dalla Primavera e nella scomoda posizione di fare da traghettatore.