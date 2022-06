Catania, telecamere incastrano la “banda dei catalizzatori”

Denunciati due ladri dalla polizia.

La Polizia di Stato ha denunciato due uomini per furto aggravato in concorso. I poliziotti del Commissariato sezionale Borgo Ognina hanno sgominato una banda abitualmente dedita al furto di catalizzatori dalle auto in sosta, denunciando i suoi componenti. L’ultimo colpo era stato messo a segno lo scorso 27 aprile, allorquando i malviventi asportavano il catalizzatore di una Toyota rav 4 parcheggiata in via Battista Grassi. A riprendere le fasi del furto, il sistema di video sorveglianza di un esercizio commerciale ubicato nelle immediate vicinanze e,, proprio attraverso la visione dei filmati, i poliziotti sono riusciti a risalire e ad identificare gli autori del furto, peraltro già noti alla Polizia per la commissione di analoghi fatti di reato. Ad attirare i ladri è la presenza nei catalizzatori di diversi metalli rari, tra cui platino, palladio e rodio, che permettono ai malviventi di ricavare fino a 1.500 euro.