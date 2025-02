Catania, celebrati i primi 30 anni di attività della Star System

Un appuntamento condiviso con i propri dipendenti

CATANIA – La Star System ha celebrato i suoi primi 30 anni di attività. E lo ha fatto con una convention esclusiva dedicata ai propri dipendenti. L’evento si è svolto in un clima di forte coinvolgimento e condivisione. Ed ha riunito il team delle filiali dell’azienda al Four Points Sheraton Hotel di Acicastello (Ct). Un modo per evidenziare un valore come quello del capitale umano e il percorso di crescita che ha reso Star System un punto di riferimento nel settore della sicurezza in Italia.

Ad aprire la giornata è stato il Presidente Nunzio Russo, che ha ripercorso le tappe fondamentali della storia aziendale, evidenziando i traguardi raggiunti e le sfide superate. A seguire, gli interventi di Ivano Russo, Amministratore, e Jody Russo, Direttore Generale. Che hanno fornito una visione chiara delle strategie future e degli obiettivi ambiziosi per il 2025, tra cui l’espansione territoriale e il rafforzamento delle attività di marketing.

“Una crescita costante”

I direttori dei reparti hanno poi preso la parola per analizzare nel dettaglio i risultati ottenuti: la crescita costante dell’azienda, l’ampliamento del parco prodotti e dei brand distribuiti, e le nuove strategie per affrontare un mercato in continua evoluzione.

La giornata è stata caratterizzata da momenti di forte emozione, testimoniando l’attaccamento e l’orgoglio di chi, con impegno e dedizione, ha contribuito alla crescita dell’azienda. Un’occasione speciale per celebrare il passato, ma soprattutto per guardare con determinazione al futuro di Star System.

Con 30 anni di esperienza, una rete capillare di filiali e una solida reputazione nel settore, Star System si conferma una realtà di primo piano nella distribuzione di sistemi di sicurezza, pronta a raccogliere nuove sfide e opportunità.