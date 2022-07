Catania, centro: dal primo agosto altro step per differenziata

L'assessore Andrea Barresi e il consorzio Gema hanno stabilito di estenderla all'area denominata "Montessori-Santa Maddalena"

1' DI LETTURA

CATANIA – Dal prossimo primo agosto a Catania prenderà il via un altro step della raccolta differenziata porta a porta. L’assessorato all’Ecologia guidato da Andrea Barresi e il consorzio Gema hanno stabilito di estenderla all’area denominata “Montessori-Santa Maddalena”, una zona contigua al centro storico, che interessa circa 3.500 utenze tra private e commerciali, con circa 12 mila persone interessate. Il 31 luglio saranno rimossi i cassonetti di prossimità.



“Si compie un altro passo in avanti nella strada senza ritorno di aumentare i livelli di differenziata -ha detto Barresi – nelle altre zone dove abbiamo esteso il porta a porta dopo una prima fase con disfunzioni, la situazione è indirizzata verso la normalità, coi cittadini che si stanno abituando al sistema di deposito del rifiuto differenziato. Lo segnalano le centinaia di tonnellate di plastica, cartone, umido e vetro che non finiscono più nella discarica indifferenziata, facendoci diminuire gli enormi costi di conferimento che siamo costretti a pagare”.



L’assessore ha ringraziato “le centinaia di operatori impegnati giorno e notte per restituire decoro alle strade del lotto Centro, quasi il 50 % della città, in cui le emergenze causate dalle saturazioni delle discariche unite al cambio di gestore con il passaggio al porta a porta e una certa riluttanza dei cittadini a collaborare, ha creato importanti criticità, ormai destinate al superamento, grazie a questo impegnativo lavoro di spazzamento manuale, rimozione rifiuti ingombranti e lavaggio delle strade”. (ANSA).