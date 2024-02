Catania, telefonate moleste a una 22enne: denunciato un calabrese

Ha 51 anni e precedenti specifici

CATANIA – Avrebbe tempestato di chiamate e messaggi il telefono di una 22enne di Catania. Per questo la giovane si è presentata agli agenti del Commissariato Borgo Ognina di Catania che hanno denunciato il presunto autore delle molestie. È un 51enne della provincia di Reggio Calabria. È accusato di molestie telefoniche e avrebbe precedenti specifici.

Le indagini

Le indagini, come detto, sono scattate dopo la denuncia della ragazza, che ha segnalato di essere preoccupata per quell’escalation di messaggi, sempre più pressanti. Tanto da generarle, in pratica, un “perdurante stato di ansia e di paura”. Quasi ai limiti dello stalking, insomma. Sta di fatto che i poliziotti hanno svolto accertamenti e sono giunti al responsabile. Lo hanno individuato e denunciato a piede libero.