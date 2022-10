Catania: cinque progetti sportivi presentati al Saem 2022

A Catania e' possibile utilizzare lo sport come strumento di rigenerazione urbana? Sì, secondo Ance.

Catania – In base ad un’analisi condotta dall’Associazione Costruttori Ance Catania, il territorio catanese ha grandissime potenzialita’ ancora inespresse. Attualmente nel comune etneo sono presenti 86 spazi sportivi, di cui 38 aree outdoor/urbane. Fondi europei, fondi Pnrr e fondi regionali rappresenteranno un’importante occasione per ripensare la citta’ secondo una nuova visione urbanistica che mette in primo piano sport e attivita’ motoria. Di progetti per una Catania in movimento si e’ discusso durante il Salone dell’edilizia e dell’innovazione, Saem 2022 alla sua 27esima edizione presso il centro fieristico Sicilia Fiera di Misterbianco.

Un’analisi dei bisogni e della percezione della cittadinanza, elaborata da Sg Plus Ghiretti & Partners, alla quale hanno preso parte il presidente di Ance Catania Rosario Fresta e il presidente della fondazione Sportcity Fabio Pagliara. Presenti Lorenzo Marzoli, direttore dell’area sport nei territori Sport e Salute, Enzo Falzone vice presidente Coni Sicilia e Fabio Finocchiaro, direttore della direzione politiche comunitarie fondi strutturali e sport nel comune di Catania.

“Grazie al Pon Metro 2014-2020 e ai fondi React Eu siamo riusciti ad ottenere 22, 5 milioni di euro che l’Amministrazione comunale ha gia’ impegnato in tempi record per realizzare una citta’ a misura di sport, con spazi adatti ad accogliere sempre piu’ cittadini interessati a svolgere attivita’ fisica all’aria aperta – dichiara Fabio Finocchiaro – Aree sicure, attrezzate e accessibili a tutti, che saranno realizzate entro il 31 dicembre 2023”.