Catania, Città Metropolitana e Comune: il rebus sui “vice Trantino”

Le fibrillazioni nel centrodestra e la nomina della giunta provinciale

CATANIA – Con l’elezione di secondo livello del consiglio provinciale dello scorso aprile e col via libera dello Statuto e del regolamento da parte dell’assemblea dei sindaci, manca ora l’ultimo tassello. Ovvero, l’indirizzo politico della Città metropolitana. Da adesso in poi ogni momento potrebbe essere quello buono per la nomina della giunta provinciale.

La partita sui “vice Trantino”

Il sindaco metropolitano, Enrico Trantino, nel frattempo misura gli equilibri in campo tra le forze partitiche del centrodestra. Lo Statuto contempla che gli assessori provinciali nominati possano essere un massimo di nove. Nelle intenzioni, però, si vorrebbe (condizionale più che mai d’obbligo) nominarne sei. Secondo uno schema quasi collaudato: due caselle appannaggio di Fratelli d’Italia ed altrettanti a Forza Italia; uno alla Lega ed uno all’Mpa.

Sul piatto un’altra partita nella partita, quella della vice presidenza. Che è legata a doppia mandata alle vicende di Palazzo degli elefanti dove in attesa del rimpasto di giunta e con le dimissioni di La Greca entra ufficialmente in gioco anche la poltrona della vice sindacatura.

Vice presidenza e vice sindacatura di Catania appaiono come una sfida a due: tra Forza Italia e Lega. I bene informati della politica spiegano che chi si porta a casa l’una, lascia – naturalmente – libera l’altra. Va da sé che la giunta metropolitana, in caso di impasse, potrebbe essere varata anche senza un vice Trantino.

Il piano strade della Città Metropolitana

Nel frattempo, il consiglio prova a rilanciare su un Piano di intervento per le strade. Un processo già avviato nei mesi scorsi – prima delle elezioni di secondo livello – ma che adesso sta ufficialmente per entrare a regime.

Eccolo nel dettaglio.

1 milione e 200 mila euro previsti per ogni intervento.

Sp 167, la Sp 85, la Sp 149. I Comuni interessati sono Randazzo, Castiglione, Maletto, Bronte S. Maria di Licodia, Biancavilla, Zafferana.

Nell’area sud per Catania, Belpasso, Militello VC, Ramacca, Palagonia, Caltagirone, Grammichele.

Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica delle SSPP 60, 143, ex S.B. Torcicoda. € 1.200.00,00. I Comuni interessati sono San Cono e Licodia Eubea.

Progetto per il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 174, 146, 141 e strade vicine. I Comuni interessati sono Trecastagni, Valverde e Pedara.

Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 118 e 4/I e 59/I. I Comuni Interessati sono Santa Venerina e Milo.

Progetto per il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 102/I, 102/II e 203. I Comuni interessati sono Paternò e Castel di Judica.

Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 101, 115, 116 e 168. I Comuni interessati sono Acireale e Castiglione di Sicilia.

La strada dell’Etna tra gli interventi

Progetto per il rifacimento della pavimentazione e di tratti di strada della segnaletica delle SSPP 171, 4/II, 157 e 92. La Sp 92 è la strada dell’Etna, mentre le altre strade riguardano i Comuni di Mascalucia, Nicolosi, Pedara e Belpasso.

Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 17/III, 87 e 121. I Comuni interessati sono Maletto Bronte e Adrano.

Progetto per il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 3/III, 12/II, 13, 14 e 57. I Comuni interessati sono Camporotondo Etneo, Belpasso, Motta Sant’Anastasia, Misterbianco e Ragalna.

Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 1/III, 71/II, 142, 218 e 219. I Comuni interessati sono Calatabiano, Fiumefreddo, Piedimonte Eneo e Castiglione di Sicilia.

Progetto per il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 28/II, 28/III, 38/I e 38/II. I Comuni interessati sono Militello VC, Vizzini e Licodia Eubea.

Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 63, 34, 233 e 227. Interessano il Comune di Caltagirone.

Progetto per il rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 25/I, e 74/I, 76 e 132. I Comuni interessati sono Palagonia e Ramacca.

Rifacimento della pavimentazione e della segnaletica di tratti di strada delle SSPP 103, 106, 207, e 70/II. I Comuni interessati sono Ramacca, Belpasso e Catania.

Il consiglio provinciale torna a riunirsi il prossimo 30 ottobre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo riunitasi nella giornata di ieri.