Catania, in partenza con la cocaina: arrestato all’aeroporto

Stava per salire su un volo diretto a Venezia, ma è stato tradito dal suono del metal detector: nella perquisizione rinvenuto anche del denaro

Catania. Suona il metal detector, la Polizia di Frontiera lo perquisisce e trova 230 grammi di cocaina, più denaro in contanti e valuta straniera. Per questo un diciottenne catanese in volo verso Venezia è stato arrestato. Il passeggero, per accedere alla sala imbarchi è transitato dal portale d’accesso utilizzato per i controlli ordinari di sicurezza, ma a quel punto ha fatto scattare la segnalazione acustica del dispositivo radiogeno, che segnalava la presenza di oggetti in metallo sulla sua persona. Procede la Procura di Catania.

Mirati e accurati controlli, operati congiuntamente da personale della Polizia di Frontiera, Funzionari Doganali dell’Agenzia A.D.M. e della Guardia di Finanza, di stanza in questa aerostazione, hanno così consentito – a seguito di perquisizione personale – di individuare e rinvenire, opportunamente celati, tre involucri contenenti cocaina. La perquisizione, estesa anche agli altri effetti personali, permetteva di rinvenire denaro in contante e valuta straniera.