Cocaina, crack e pistole: il sequestro dei carabinieri al Pigno

Droga del valore commerciale di 10 mila euro

CATANIA – Circa 200 grammi di droga tra cocaina e crack sono stati sequestrati a Catania dai carabinieri, insieme con due pistole semiautomatiche calibro 7.65 pronte all’uso, durante controlli nel quartiere Pigno. La droga, confezionata in involucri termosaldati pronti per la cessione, era contenuta in due borselli che erano in un vano contatori dell’energia elettrica.

Se immessa sul mercato, la sostanza stupefacente avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata oltre 10.000 euro. Una delle pistola è risultata rubata, l’altra aveva la matricola cancellata. Erano perfettamente funzionanti e munite di caricatore e proiettili. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Sono in corso le indagini per risalire a chi possa aver nascosto le armi e la droga.