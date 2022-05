Catania, cocaina e bomba carta: denunciato pusher 22enne

In via Capo Passero a Catania.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un 22enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella serata, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa e dello spaccio di droga, ad attirare l’attenzione dei militari in transito su via Capo Passero sono stati due giovani che parlavano con il conducente di un’autovettura Fiat 500 in sosta. I carabinieri non sono passati “inosservati” ed immediatamente è scattato il classico “fuggi fuggi” del gruppetto, inducendo quindi i militari a rinviare tutto in modo da far “calmare le acque”. Mezz’ora dopo i carabinieri, procedendo ad un ulteriore passaggio, hanno trovato esattamente nello stesso luogo gli stessi due giovani di prima che, sorpresi per il ritorno della pattuglia, si sono dati nuovamente alla fuga entrando all’interno di un palazzo, ma lasciando però alle loro spalle il portone aperto.

Quest’ultima circostanza ha consentito ai militari di raggiungere uno dei due, il 22enne che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti cocaina nonché la somma contante di 820 euro suddivisa in banconote di vari tagli, ritenuta provento dello spaccio. La verifica, estesa all’autovettura Fiat Panda nella disponibilità del giovane, ha consentito di rinvenire anche una bomba carta confezionata artigianalmente che è stata fatta poi brillare in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri.