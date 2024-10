Catania, con droga e coltello non si fermano all’alt: due arrestati 

Sono un uomo e una donna

CATANIA – La polizia a Catania ha arrestato al culmine di un inseguimento in auto una coppia – un uomo di 30 anni di Pachino e una donna di 41 di Catania – che a bordo di un’auto aveva forzato un posto di blocco.

La coppia, che ha provato a dileguarsi tra le vie del quartiere San Cristoforo, è stata bloccata in via Acquicella.

Nell’auto i poliziotti hanno trovato alcune dosi di cocaina, per un peso complessivo di 40 grammi, 3 grammi di marijuana ed un coltello a serramanico di 14 centimetri.

Droga e coltello sono stati sequestrati. I due arrestati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza, su disposizione del pm di turno sono stati rinchiusi in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip.

Il trentenne è stato anche denunciato per porto abusivo di armi.