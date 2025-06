Catania, concorso AMTS Autisti: Pellegrino chiede “chiarezza”

La nota del vicepresidente vicario del consiglio comunale

CATANIA – “Criticità” nel bando di concorso indetto da AMTS Catania per l’assunzione di 53 autisti. Ne parla è Riccardo Pellegrino, vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Catania, che chiede massima trasparenza e legalità nella procedura di selezione per evitare “nuovi scandali”.

I dubbi sui requisiti del bando

Pellegrino interviene sulle criticità del bando pubblicato dall’azienda partecipata dal Comune. Il concorso, infatti, prevede la possibilità di partecipazione solo per chi ha un’età non superiore ai 29 anni e 180 giorni. “Un limite che – afferma Pellegrino – non solo penalizza ingiustamente tanti lavoratori esperti e idonei, ma rischia di prestarsi a meccanismi poco limpidi. Non possiamo permettere che si ripetano episodi già visti in passato, dove corsi per il conseguimento delle patenti sono stati attivati in fretta e furia per far rientrare determinate persone nei requisiti richiesti dal bando”.

“Il nostro obiettivo – continua Pellegrino – non è bloccare le opportunità di lavoro per i giovani, ma garantire che queste opportunità siano reali, accessibili a tutti e non costruite su misura per qualcuno. È dovere della politica e delle istituzioni locali assicurare che ogni procedura sia limpida e che la selezione premi davvero il merito, la competenza e non le scorciatoie”.

Richiesta di seduta straordinaria

Per questo, Pellegrino chiede ufficialmente al Presidente del Consiglio Comunale di Catania, Seby Anastasi, di convocare con urgenza una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, alla presenza del Presidente di AMTS, affinché riferisca in aula e chiarisca ogni aspetto relativo al bando, ai criteri adottati e alle modalità di svolgimento del concorso.

“Catania ha bisogno di trasparenza, di legalità e di segnali concreti contro ogni tentativo di gestione opaca delle opportunità pubbliche. Non ci stancheremo mai di ribadirlo: i posti pubblici non sono merce da distribuire ad amici e parenti, ma strumenti per migliorare i servizi alla cittadinanza e restituire dignità al lavoro”, conclude Pellegrino.