Catania, condannata per rapina: arrestata dopo tre mesi di latitanza

Dovrà scontare 4 anni di reclusione

CATANIA – Una donna di 44 anni, originaria di Aci Sant’Antonio, è stata rintracciata a Catania e catturata dai carabinieri. Irreperibile da tre mesi, dovrà scontare 4 anni e 20 giorni di reclusione per rapina in concorso (il fatto è avvenuto a Viagrande il 18 marzo 2020) e lesioni aggravate.

Individuata durante un servizio di pattugliamento nelle zone piu’ periferiche del capoluogo etneo, da una “gazzella” del Radiomobile. Alla vista dei carabinieri, ha cercato improvvisamente di allontanarsi, aveva provato a nascondersi tra le auto parcheggiate proprio davanti alla stazione ferroviaria.

Accompagnata presso gli uffici del Comando provinciale si e’ riuscito a risalire alla identita’ della donna. Su di lei era pendente una condanna, di anni 4 e giorni 20, da scontare in carcere, per i reati di rapina in concorso e lesioni aggravate commessi in Viagrande il 18 marzo 2020. La donna e’ stata, quindi, arrestata e condotta nel carcere di Catania Piazza Lanza e, per aver dato false generalita’, denunciata per falsa attestazione sull’identita’ personale a un pubblico ufficiale.