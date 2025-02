Catania, al via i congressi comunali di Fratelli d’Italia

L'annuncio del presidente provinciale Alberto Cardillo

CATANIA – È ufficialmente aperta la stagione congressuale di Fratelli d’Italia in provincia di Catania per l’elezione dei coordinatori e dei direttivi comunali.

Ad annunciarlo è Alberto Cardillo, Presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni: “Cosi come da Statuto regolamento dei Congressi, ho sottoposto all’approvazione del coordinamento provinciale il calendario per la celebrazione dei Congressi. In maniera ordinata chiameremo al voto oltre 4000 tesserati aventi diritto – quelli iscritti entro il 30 ottobre 2024 – per dare una governance al partito a livello locale che abbia una forte legittimazione dal basso. Siamo ormai l’unico partito di vertice a dare valore alla partecipazione democratica anche a livello periferico. È così che si premia il merito e si coltiva una nuova classe dirigente che sia utile al territorio e al partito”.

Ad aprire le danze saranno i congressi dell’acese: Aci Castello e Aci Sant’Antonio venerdì 14 rispettivamente alle 16 e alle 18, sabato 15 sarà il turno di Acireale e Aci Catena in sede congiunta alle ore 9, domenica 16 cambio di versante con Bronte alle ore 9.

Ecco le date dei congressi delle città più popolose della provincia: Caltagirone il 22 febbraio, Belpasso e motta l’1 marzo, Paternò il 2 marzo, Giarre, Riposto e Mascali l’8 marzo, Misterbianco il 9 marzo, Gravina di Catania il 29 marzo.