Catania, consegnava droga a domicilio: arrestato 22enne

Nell'auto aveva hashish 'dry' e 'mousse'

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato a Catania un 22enne che consegnava droga a domicilio alla guida di una Smart. È accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno bloccato la sua vettura dopo aver visto consegnare una bustina ad una 20enne.

Lo hanno trovato in possesso di tre bustine di hashish ‘mousse’, un derivato della cannabis dai particolari effetti allucinogeni, per un peso complessivo di 12 grammi, quattro bustine di hashish ‘dry’, un prodotto con una maggiore concentrazione di cannabinoidi come il Thc, anch’esse per un peso complessivo di 12 grammi, 16 bustine di marijuana per un peso complessivo di 65 grammi e 140 euro, probabilmente ricavi dell’illecita attività.

La droga sequestrata, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato allo spacciatore un guadagno di circa 1.400 euro. Il 22enne è stato giudicato dall’autorità giudiziaria con rito direttissimo e poi posto agli arresti domiciliari.