Consuntivi, comuni commissariati: appello dei sindaci Mpa

A seguito della mancata approvazione dei relativi bilanci.

CATANIA. “L’assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con il Decreto Assessoriale n. 289 del 3 agosto 2022, ha commissariato 278 comuni su un totale di 391, per la mancata approvazione nei termini dei bilanci consuntivi del 2021. Si tratta del 71% delle amministrazioni comunali dell’isola. La conferma della drammaticità del momento arriva anche dall’ulteriore deferimento del termine ultimo per l’approvazione dei bilanci di previsione 2022-2024, previsto per il 31 agosto 2022. La questione resta irrisolta non avendo affrontato, ad oggi, il vero ostacolo sotto il profilo della tenuta finanziaria dei bilanci di previsione 2022-2024. Questo in relazione ai maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l’aumento dell’energia elettrica, del gas e della Tari, nonché dei vari accantonamenti previsti nei bilanci di previsione, che diminuiscono notevolmente la capacità di garantire i servizi essenziali ai cittadini. I sindaci, per restituire dignità agli enti locali siciliani, con forza chiedono una seria presa di coscienza della politica regionale e nazionale, affinché si possano ottenere interventi immediati, che consentano di potere erogare servizi accettabili”.

lo scrivono in una nota i sindaci di Paternò, Nino Naso, di Adrano, Fabio Mancuso, di Randazzo, Francesco Sgroi, di Aci Catena, Margherita Ferro e di Grammichele, Pippo Greco, che denunciano la crisi in cui i versano i comuni siciliani.