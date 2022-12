Catania, Conte: “C’è tempo per decidere il candidato”

L'avvocato del popolo non scioglie la riserva ma...

CATANIA – Amministrative: Giuseppe Conte temporeggia. “Ci confronteremo con gli iscritti locali e decideremo applicando le nostre regole: c’è ancora un poco di tempo”. Cosi il leader del M5s, Giuseppe Conte, a Palermo rispondendo ai cronisti sulle ipotesi in campo di candidature per il M5s a sindaco di Catania di Giancarlo Cancelleri e Nunzia Catalfo. Entrambi i contendenti, nei giorni scorsi, avevano confermato a Live Sicilia la loro disponibilità a metterci la faccia.

La disputa è destinata a diventare qualcosa di più complesso di un semplice lancio della monetina con tanto di testa o croce. Le parole di Conte, attese dal gruppo locale del Movimento, però dicono che anche altro. Il riferimento alle “nostre regole”, cioè quelle che non consentono agli eletti di andare oltre i due mandati, sembrerebbe confermarne la validità senza possibilità di deroghe ad hoc. Così facendo sarebbero fuori dai giochi sia la madrina del reddito di cittadinanza sia l’ex sottosegretario ai trasporti.

Tutto è in divenire, alleanze comprese. Alla domanda dei cronisti sull’alleanza con il Pd a livello locale, infatti, Conte dribbla e risponde così: “L’importante per noi sono contenuti e programmi, non partiamo dalle alleanze”. Poi un colpo di fioretto: “Siamo intransigenti su principi e valori morali. C’è una questione più attuale che mai, la questione morale. Noi non l’abbiamo mai accantonata”.