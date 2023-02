Catania, continua la cavalcata: battuto anche il Paternò

Una doppietta di Marco Palermo nella ripresa regala la nona vittoria consecutiva agli etnei

4' DI LETTURA

CATANIA – Una doppietta di Marco Palermo regala la nona vittoria consecutiva al Catania al termine di una gara che, solo nel secondo tempo, dopo i cambi operati da mister Ferraro, i padroni di casa sono riusciti a sbloccare. E’ stato il numero 23 a trovare due guizzi vincenti per superare il bravo Mittica che, nel primo tempo, si era efficacemente opposto a Chiarella e compagni.

Nella prima parte di gara era stato il Paternò a sforare più volte il vantaggio: prima Piciollo timbra la traversa con un gran tiro dalla distanza con Bethers fuori causa mentre Rizzo atterra Dama appena dentro l’area catanese ma l’arbitro assegna solo la punizione dal limite agli uomini di Campanella.

Ad inizio ripresa, Bethers è chiamato agli straordinari sulla conclusione ravvicinata di Asero e Chiarella tira alto dalla distanza. Ferraro cambia tutto l’attacco e, all’ora esatta di gioco, il Catania sblocca il punteggio grazie alla furbizia di Palermo che pizzica sottomisura lo spiovente, su punizione, di Sarno spingendo il pallone in rete. Il raddoppio arriva nove minuti più tardi quando lo stesso Marco Palermo si tuffa sulla corta respinta di Mittica dopo la conclusione al volo di Jefferson servito al bacio da Russotto.

Con la seconda rete dei padroni di casa si abbassa il sipario sul derby rossazzurro che non offre altre, particolari emozioni. La capolista continua la sua corsa verso la promozione in serie C. Domenica prossima 5 marzo insidiosa trasferta sul campo del Città di Sant’Agata.

___________________________________________________

Stadio “Angelo Massimino”- di Catania, domenica 26 febbraio 2023 – ore 14,30

8^ giornata di ritorno– Serie D girone I – 2022-2023

CATANIA – PATERNO’ 2 – 0

CATANIA SSD (4-3-3) – Bethers, Rapisarda, Castellini, Lorenzini, Boccia, Rizzo, Lodi (k) (dal 5°s.t. Palermo), Vitale, Chiarella (dall’8°st. Russotto), Sarao (dal 22°s.t. Jefferson), De Luca (dal 12°s.t. Sarno) (dal 31°s.t. Forchignone).

A disposizione: Groaz, Di Grazia, Baldassar, Giovinco.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

PATERNO’ (4-3-3) – Mittica, Dama, Guarnera, Bontempo (k), De Vivo (dal 25°s.t. Dadone), Asero, Cozza, D’Amore, Aquino (dal 30°s.t. Fichera), Ankovic, Piciollo.

A disposizione: Coriolano, Messina, Diakhate, Morasca, Saverino, Dembele, Santapaola.

Allenatore: Giovanni Campanella.

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara.

Assistenti: Thomas Vora (Como) e Lorenzo Gatto (Collegno).

Reti : 15°s.t. Palermo (CT); 24°s.t. Palermo (CT).

Ammoniti: Asero (PAT); Piciollo (PAT); Castellini (CT).

Indisponibili: Somma, Lubishtani (CT).

Spettatori: 15.552

Note : Prima dell’inizio, il presidente del Paternò Calcio, Ivan Mazzamuto, depone un mazzo di fiori sulla targa che ricorda, in tribuna stampa, la compianta Stefania Sberna, storica speaker del Calcio Catania. Terreno in buone condizioni. Giornata nuvolosa ma non fredda. Nel settore “ospiti”, presente una discreta rappresentanza di tifosi paternesi.

primo tempo (0-0)

3° Chiarella, da buona posizione, alza troppo il cross;

10° D’Amore conclude alto dalla distanza;

11° Sarao ci prova da fuori area: Mittica para in due tempi;

17° palla-gol per il Catania: perfetta imbeccata in verticale di Rizzo per Chiarella la cui conclusione viene respinta da Mittica in uscita bassa!

19° occasionissima per il Paternò: gran tiro di Piciollo che s’infrange contro la traversa a portiere battuto!

23° Rizzo frana su Dama forse già dentro l’area di rigore catanese: l’arbitro concede solo la punizione dal limite laterale dell’are agli ospiti!

45° suk cross di Vitale… de Luca gira di testa ma il pallone esce alto di poco;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° volata solitaria di De Luca che, invece di tirare, passa il pallone a Sarao che viene anticipato dalla difesa avversaria;

46° un noioso primo tempo di chiude a reti inviolate.

secondo tempo (2-0)

3°contropiede del Paternò concluso dal tiro a botta sicura di Asero: Bethers respinge in tuffo!

4° Chiarella tira alto da limite dell’area;

5°nel Catania, Palermo sostituisce Lodi;

8°nel Catania, Russotto prende il posto di Chiarella;

12°nel Catania, Sarno subentra a De Luca;

15° Catania in vantaggio: punizione tagliata di Sarno… deviata in rete da Palermo : 1-0!

18° tiro di Piciollo deviato in angolo;

19° Bethers respinge in affanno sullo spiovente dalla bandierina;

22°nel Catania, Jefferson sostituisce Sarao;

24° raddoppio del Catania: sul cross di Russotto, tiro al volo di Jefferson ribattuto alla disperata da Mittica. Sul pallone si avventa Palermo che, in tuffo di testa, spinge il pallone in rete firmando la sua doppietta personale; 2-0 !

25° nel Paternò, Dadone sostituisce De Vivo;

29° girata di Jefferson… a lato;

30° nel Paternò, Fichera rileva Aquino;

31° nel Catania, l’infortunato Sarno lascia il campo in barella: al suo posto entra Forchignone;

37° colpo di testa a lato di Piciollo;

44° Piciollo finisce a terra in area: l’arbitro lascia proseguire;

45° concessi 5 minuti di recupero;

50° vince il Catania.