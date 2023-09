Catania, controlli in centro storico: fioccano le multe dei carabinieri

Il servizio è stato svolto in collaborazione con la polizia locale

CATANIA – I carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno multato i proprietari di due camion dei panini, per aver sforato l’orario consentito per la vendita. Erano aperti oltre le 2 di notte in piazza dei Martiri. La multa rientra nelle attività di pattugliamento disposte dal Comando Provinciale di Catania.

I carabinieri, assieme al personale della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio coordinato a largo raggio. L’obiettivo era contrastare l’illegalità diffusa e l’occupazione abusiva di suolo pubblico in centro storico.

I camion dei panini avevano occupato abusivamente il suolo pubblico, anche con tavolini e sedie, oltre l’orario previsto. Allo stesso modo, anche una società di noleggio auto nei pressi di Piazza Università è stata sanzionata. Avrebbe occupato il suolo pubblico per l’esposizione delle autovetture.

Al termine degli accertamenti, i titolari delle attività commerciali sono stati quindi invitati a rimuovere subito quanto allestito in strada. Su strada sono state controllate 55 persone, 30 veicoli e in 15 sono stati multati. Un giovane di Adrano infine è stato denunciato per porto abusivo di un coltello a serramanico.