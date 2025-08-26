Nesima e San Giovanni Galermo: sequestrati mille chili di frutta

Sanzioni per quasi 20mila euro

CATANIA – Una vasta attività di controllo straordinaria del territorio è stata coordinata dalla Polizia di Stato nei quartieri di Nesima e San Giovanni Galermo, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale. Sequestro 970 chilogrammi di prodotti non tracciati, tra frutta, soprattutto uva, verdura e ortaggi, nonché poco più di un centinaio di uova, con sanzioni per quasi 20 mila euro.

In corso Indipendenza: frutta sequestrata

In particolare, in corso Indipendenza, è stata controllata una bancarella di circa 10 metri, installata in strada, sul margine della carreggiata, ed utilizzata da un catanese di 53 anni per la vendita di prodotti ortofrutticoli.

All’uomo sono state contestate la mancanza dei requisiti professionali necessari per la vendita dei prodotti alimentari, l’esercizio abusivo dell’attività commerciale e l’occupazione abusiva del suolo pubblico, nonché la mancanza di tracciabilità di quasi 400 chili di prodotti esposti per la vendita ai potenziali clienti.

La merce è stata sequestrata e, accertata l’idoneità al consumo umano, è stata donata in beneficienza. Per le gravi irregolarità riscontrate, l’ambulante è stato sanzionato per un totale di 3.600 euro.

In via Armando Diaz

In una rivendita di frutta e verdura nei pressi di via Armando Diaz sono state contestate al titolare, un catanese di 43 anni, la mancanza dei requisiti professionali necessari per la vendita degli alimenti, l’esercizio abusivo dell’attività commerciale e l’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Durante gli accertamenti, sono stati riscontrati 100 chili di frutta, ortaggi e verdura, nonché un centinaio di uova, totalmente privi del requisito della tracciabilità, indispensabile a risalire all’esatta provenienza dei prodotti a garanzia della sicurezza alimentare. Anche in questo caso, la merce non tracciata è stata sequestrata e, dopo le opportune verifiche, donata in beneficenza. Il 43enne è stato sanzionato per 3.600 euro.

San Giovanni Galermo

I controlli sono poi proseguiti nel quartiere di San Giovanni Galermo dove è stata scoperta una rivendita di prodotti ortofrutticoli totalmente abusiva. L’esercente, un catanese di 35 anni, è risultato privo delle necessarie autorizzazioni, sia di carattere commerciale che sanitario, oltre che della documentazione attestante la provenienza della merce in vendita.

Al momento del controllo, sono stati rinvenuti 500 chili di frutta non tracciata, in particolare 160 chili di uva, 60 chili di meloni e 100 chili di angurie.

Inoltre, è stata accertata anche la mancanza dei requisiti professionali necessari per la vendita degli alimenti, l’occupazione abusiva del suolo pubblico, la mancanza di autorizzazione alla vendita di alcolici. Per queste gravi irregolarità, il 35enne è stato sanzionato per circa 10.400 euro.

Anche in questo caso, la merce è stata posta sotto sequestro e, all’esito delle verifiche, è stata donata in beneficenza.