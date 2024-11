Catania, controlli sui parcheggiatori abusivi: denunciate 5 persone

Sanzioni per quasi 2.500 euro

CATANIA – Controlli sui parcheggiatori abusivi a Catania sono stati condotti dai Carabinieri nelle principali piazze del centro, scoprendo 5 persone di cui 2 recidive. Lo rende noto il Comando provinciale dei Carabinieri di Catania.

In via cardinale Dusmet una pattuglia ha sorpreso un 32enne catanese mentre esercitava abusivamente la professione di parcheggiatore in aree di parcheggio comunale. Il parcheggiatore è stato bloccato dai militari e denunciato all’Autorità Giudiziaria perché recidivo.

I controlli sui parcheggiatori abusivi a Catania

Lungo la stessa via i Carabinieri hanno scoperto un 44enne del posto che, sorpreso diverse altre volte mentre faceva il parcheggiatore abusivo, era stato sottoposto a Daspo urbano, ovvero un divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio in quella zona.

In virtù del provvedimento a cui era sottoposto l’uomo non avrebbe potuto assolutamente trovarsi in via Dusmet, perciò è stato denunciato per violazione della legge sul Dacur, ovvero il Daspo urbano.

In viale Africa e in via San Gaetano la Grotta i Carabinieri hanno sorpreso altri 3 parcheggiatori abusivi che pretendevano denaro dagli automobilisti, con la scusa che avrebbero controllato la vettura durante la loro assenza.

Per loro sono state comminate sanzioni amministrative per quasi 2.500 euro e, qualora dovessero essere sorpresi nuovamente a svolgere quell’attività illegale, saranno denunciati penalmente.