 Catania, controlli della Polizia sul litorale: multe per 10mila euro
Catania, controlli della Polizia sul litorale: multe per 10mila euro

Verifiche lungo la costa nel weekend di Ferragosto
PUBBLICA SICUREZZA
di
1 min di lettura

CATANIA – La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul litorale catanese durante il weekend di Ferragosto. Le “volanti del mare” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno percorso oltre 210 miglia, pattugliando dalle 8 alle 20 la costa dalla Playa a Capo Mulini.

Controllati 43 natanti e 65 persone

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 43 natanti e identificate 65 persone. Contestate diverse irregolarità, in particolare la mancanza di documentazione di bordo e la navigazione pericolosa sotto costa da parte di un natante e di due moto d’acqua. Quest’ultima infrazione è considerata a rischio per bagnanti e apneisti.

Alla vigilia di Ferragosto due conducenti sono stati sorpresi alla guida in stato di alterazione alcolica. Entrambi sono stati denunciati e le loro patenti nautiche ritirate ai fini della sospensione. Contestata anche una violazione per pesca vietata in area marina protetta.

Dieci violazioni e sanzioni da 10mila euro

Complessivamente sono state elevate dieci sanzioni amministrative per un importo di 10 mila euro. La Polizia ha inoltre verificato il rispetto delle norme di sicurezza in diversi stabilimenti balneari, controllando dotazioni sanitarie e la presenza degli assistenti al salvataggio.

