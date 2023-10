Catania, controlli serrati della Polizia lungo via Capo Passero

Arresti e perquisizioni

CATANIA – Controlli serrati della Polizia nelle ultime ventiquattr’ore lungo la zona di via Capo Passero. L’attività si è svolta con l’impiego di 120 appartenenti alla Polizia di Stato delle diverse articolazioni della Questura oltre al supporto fornito dall’elicottero del Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria che ha sorvolato il teatro delle operazioni.

La ricerca della droga

Le azioni operative hanno consentito la perlustrazione delle vie di comunicazione e la verifica su soggetti attraverso posti di blocco. Controllate anche le pertinenze dei condomini come i vani ascensori per la ricerca di sostanze stupefacenti con il supporto operativo dei nuclei mobili di polizia territoriale. Controlli congiunti con tecnici specializzati Enel e Sidra per la verifica delle regolarità delle forniture.

Arresti e perquisizioni

Il primo risultato di rilievo è stato ottenuto con l’arresto di una persona colta nella flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: l’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di 209 dosi di marijuana (per un peso complessivo di 220 grammi) e 208 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 86 grammi), già confezionate e pronte allo spaccio, oltre a una radio portatile e la somma di 155 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Sono state, altresì, effettuate tre perquisizioni alla ricerca di droga.

Infrazioni al Codice della strada

Tra Viale Tirreno, via Capo Passero e via Ortigia si è verificata la pressoché totale movimentazione di mezzi e persone. Controllati 135 veicoli, identificare 214 soggetti e contestare 31 violazioni al Codice della Strada. Sono stati trovati soggetti pregiudicati la cui posizione sarà sottoposta al vaglio per eventuali irrogazioni di misure di prevenzione.