Catania, coworking e studio: quattro suggerimenti ai fuorisede

Quattro spunti per studenti e lavoratori per usufruire dei servizi necessari alle proprie necessità.

4' DI LETTURA

CATANIA. Al crescente numero di catanesi, che per motivi di lavoro e studio decidono di intraprendere il loro percorso fuori dalla Sicilia, corrisponde un altrettanto elevato numero di abitanti di paesi e città limitrofi che, invece, scelgono il capoluogo etneo per riscrivere il proprio futuro.

Catania, non solo movida

Sono tante le aziende internazionali che decidono di investire nel territorio: Ikea, Lidl, Primark e le più recenti Amazon, Dior e Bulgari con l’apertura di un polo di formazione in collaborazione con l’Harim Accademia, di cui usufruisce del laboratorio orafo e dei docenti altamente specializzati.

A tal proposito sono diverse le attività che hanno predisposto i loro spazi per ospitare lavoratori e studenti in cerca di un luogo dove espletare le proprie necessità: dal wifi alle prese elettriche, ma anche tante altre necessità tipiche di chi usufruisce di coworking a Catania e non solo.

Pertanto non si tratta soltanto di un incremento del turismo in città, infatti, il numero di professionisti e dei tanti giovani che scelgono Catania per proseguire il proprio iter di formazione e professionalizzazione sono in costante aumento negli ultimi anni.

Student Lab: hub d’incontro e sperimentazione

Primo fra tutti, lo Student Lab, è diventato il punto di riferimento per i momenti di pausa ed intrattenimento nella caotica piazza Rosolino Pino, che gode tutto l’anno di un’utenza giovanissima dovuta alle vicinanze con il prestigioso Liceo Classico M. Cutelli.

Nato dall’idea imprenditoriale di un giovane catanese, Daniele Ingarao, reduce da un’esperienza all’estero che lo ha ispirato per la creazione di un “hub” ovvero incubatore di tanti progetti stimolanti: musica live dal vivo, movielab e tante iniziative che accompagnano la degustazione di piatti e bevande prelibati a tutte le ore del giorno. Sì, perché oltre a disporre di uno spazio di studio e coworking a Catania, in via Firenze sarà possibile fare colazione con una varietà ampia di cereali (primo cereal bar in Italia, su ispirazione di Londra e Barcellona), pranzare con panini ed insalate ma anche gustare un goloso aperitivo tra spritz e le oltre 100 etichette di gin disponibili.

Costa Caffè: un concept di caffè internazionale

Per gli amanti del format “Starbucks” a Catania, presso il centro commerciale I Portali e nella centralissima via Pasubio, è finalmente possibile gustare tantissime prelibatezze con protagonisti il caffè e il cioccolato.

Non soltanto i classici espresso single, double, ginseng e americano ma oltre dieci versioni di espresso drink in abbinamento a spezie ed aromi come vaniglia, cannella e caramello.

Immancabili gli hot tea, cioccolate calde, gli smoothies ed una versione fredda “iced” coffe da accompagnare a leccornie come waffle, pancakes, donuts. Insomma, una dose di zuccheri che addolcirà anche il più scettico degli utenti ma la vera novità oltre i vegan drinks sono sono il frostaccino e il frappecream, versioni ancora più #instagrammabili del classico frappè arricchito da nutella, pistacchio e panna.

Isola: the place to be, un’isola nell’isola

Ne è nato uno, presso lo storico Palazzo Biscari nel cuore di Catania, dove talenti, startup e aziende collaborano e possono trovare dimora per creare impatti positivi, insieme. Isola – Catania è il luogo ideale per formarsi, fare impresa, sperimentare il lavoro del futuro e fruire arte e cultura, dove le aspettative degli utenti, i percorsi professionali e di vita si incontrano e generano valore nelle tante iniziative che giorno dopo giorno vengono ospitate presso gli spazi della struttura. Smart & South working, meets e community sono le parole chiave di un luogo che in pochissimo tempo è divenuto sinonimo di innovazione e progresso, testimonianza della volontà di tantissimi cittadini, come il presidente Antonio Perdichizzi, che hanno scelto consapevolmente di investire nel nostro territorio.

Open: lo spazio creativo

OPEN, in via Porta di Ferro, è un luogo dove incontrarsi e condividere l’arte del vivere, del sentire e dell’essere. Memoria, curiosità ed estro trovano casa nel centro storico di Catania. Una ricca biblioteca tutta da leggere e consultare sul posto da soli o in compagnia di artisti, viaggiatori e sognatori. Un cantiere culturale rivolto alla voglia di sperimentare e crescere nelle tante attività proposte: presentazione di libri, mostre, iniziative solidali, musica dal vivo, laboratori creativi, mercatini di second hand e molto altro ancora.

Il tutto arricchito dalla possibilità di consumare sul posto ricchi piatti salutari e testare la scelta di un’ampia cantina di vini che valorizza il nostro territorio in tutte le sue sfaccettature.

LEGGI ANCHE: Catania, quattro spunti per un pranzo al sole