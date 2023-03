Catania, quattro spunti per un pranzo al sole

La città, dopo la breve parentesi invernale, è pronta per tornare a vivere all'aperto nei tantissimi contesti che l'offerta enogastronomica propone.

CATANIA. Al ritrovato equinozio di Primavera, i cittadini catanesi sono già pronti per godersi le soleggiate giornate che li aspettano nei prossimi mesi.

La città, infatti, dopo la breve parentesi invernale è pronta per tornare a vivere all’aperto nei tantissimi contesti che l’offerta enogastronomica propone.

Winebar Razmataz

In centro nella folkloristica via Montesano ormai da anni il Winebar Razmataz è divenuto punto di riferimento per i tantissimi turisti ma anche per le forchette più tradizionaliste.

La location privilegiata offre, infatti, uno spazio naturale in cui i tavolini di ferro e i grandi ombrelloni fanno da ristoro anche nelle più calde giornate estive, sovrastati da dei grandi alberi che rendono piacevole la permanenza sia a pranzo che nel tardo pomeriggio per l’aperitivo.

L’ampia cantina di vini viene accompagnata da piatti goderecci che si alternano in un menù del giorno per garantire freschezza e genuinità alle pietanze che spaziano dai primi come la classica pasta alla norma alle golose insalate e secondi per accontentare i palati di tutti, includendo opzioni vegetariane. Anche i dolci, assolutamente raccomandati per completare il pasto lasciandosi tentare con un piccolo peccato di gola.

Cutilisci

Meteoropatia portami via, il catanese si sa appena intravede il primo fascio di sole corre al mare.

Nel caso di Cutilisci, nella gettonatissima San Giovanni Li Cuti, si ha la possibilità di godere di una splendida vista mare accompagnando la visuale con una vasta gamma di piatti: dalle granite con brioche di cereali, alle pizze con impasto lievito madre e ricette a base di pesce per sperimentare e valorizzare i prodotti biologici impiegati.

Una chiave vincente per le diverse fasi della giornata: da Cutilisci troverete un ambiente giovane, fresco e solare dove poter assaporare piatti invitanti e sfiziosi che seguono la stagionalità delle materie prime.

La Putia dell’Ostello

Amatissimo come punto di ritrovo per la movida catanese, la Putia dell’Ostello è molto altro ancora.

Ristorante, pub, pizzeria e sushi sono soltanto alcune delle sfaccettature assunte dal locale nel vasto menù dove sicuramente una nota di merito va rivolta al cous cous e i ricchi taglieri con sfiziosi antipasti, salumi e fritturine.

Per il beverage oltre vini e birre locali per sottolineare il forte legame con il territorio, vi è anche la possibilità di provare particolari cocktail che insieme al dj set allietano non soltanto i week-end nella frequentatissima piazza Currò.

Sicilia’s Cafè de Mar

Non lontano da Catania, nel lungomare di Aci Trezza si trova uno dei locali più privilegiati della provincia.

Privilegiato per la posizione d’eccezione in cui si trova, non soltanto in prossimità del mare ma in fronte ad uno dei complessi naturalistici e culturali più invidiati della Sicilia: i Faraglioni.

Oltre a spettacolari tramonti, l’offerta del locale spazia dalla colazione con la caffetteria e le granite al pranzo con pietanze di mare come pesce grigliato e il tipico “coppo” di frittura e l’immancabile “pani cunzatu” , divenuto un must del locale.

Colori, sapori e bollicine rendono la proposta del locale unica nel suo genere, confermandolo punto di ritrovo prediletto durante tutto l’anno dai catanesi.