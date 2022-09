Dalla Mostra di Venezia un Premio alla cinematografia catanese

Assegnato al corto "Il Flessibile” di Santina Fragalà.

CATANIA. Torna a Venezia, in occasione della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il Premio Filmagogia.

Le città premiate quest’anno sono: Catania, Pordenone, Udine e Genova.

Il Premio Filmagogia per il 2022 ‘vola’ in Sicilia e viene assegnato al corto “Il Flessibile” di Santina Fragalà, catanese di 51 anni, docente di Grafica, Fotografia, Laboratorio Audiovisivo e Multimediale; il videclip è stato realizzato per gli allievi del liceo artistico “M.M.Lazzaro” di Catania su musica e testo di Giuseppe Giacalone, interpretate da Ciccio Bassi (voce), Max Dedo (trombone), Adriano Murania (violino e chitarre), Quintino Medaglia (contrabbasso) e Manuel Salonia (batteria).

La cerimonia si è tenuta il 4 settembre all’Hotel Excelsior di Venezia presso lo spazio Ente Fondazione per lo Spettacolo. Come da tradizione il Premio è stato introdotto da un momento di dibattito con il direttore di ExtraMag Daniele Belli Pajar con interventi di Loretta Guerrini Verga founder Fondazione Filmagogia – componente Scientifico della Rete nazionale dei Licei Artistici; Michele Caputo, Presidente Comitato Organizzatore “Filmagogia 2022” Docente dell’Università di Bologna; Manlio Piva, Vicepresidente Comitato Organizzatore “Filmagogia.2022” e docente dell’Università di Padova; Mariagrazia Dardanelli, Presidente Biennale dei Licei Artistici; Roberto Petennati Vicepresidente della Rete nazionale dei Licei Artistici; Prof. Simone Morandini, Fondazione LANZA. Vicepreside Istituto di Studi Ecumenici “San Bernardino”.