Catania, deserto il Bando per l’esternalizzazione del Massimino

CATANIA – Non è esattamente quello che si dice un fulmine a ciel sereno. Però la mancata partecipazione al Bando per l’esternalizzazione dello Stadio “Angelo Massimino” ben più di qualche perplessità la lascia. Non fosse altro che pareva fosse scontato (ma così tanto evidentemente non lo era) che Il Catania Fc del patron Pelligra vi partecipasse.

Così non è stato. I partecipanti al Bando che si chiudeva oggi alle ore 13, riportano un numero eloquente: zero.



Cosa accade adesso? Nulla di molto diverso rispetto a ieri. La gestione resta al Comune di Catania che continua a farsi carico delle spese legate alla manutenzione e l’opzione di assegnare l’impianto ad una società sportiva (con opzione per i successivi e altri 10 anni) al momento si stoppa.

Oggi pomeriggio i dirigenti assieme all’assessore Sergio Parisi si incontreranno per fare il punto della situazione: ma sostanzialmente non vi saranno novità.

Nel frattempo, prosegue l’opera di abbondante restyling del Massimino. Non solo la ristrutturazione e la posa dei seggiolini ma anche l’erba che era stata impianta la settimana scorsa pare già avere attecchito bene.

Resta il neo di un Bando che avrebbe meritato più fortuna. A quelle condizioni che il Comune ha sempre giudicato appetibili ma che, in ultima istanza, non ha visto partecipanti.

Un fatto che quale riflessione la indurrà comunque a fare.