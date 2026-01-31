 Catania, dieci vitellini stipati in un furgone: salvati dalla polizia
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Catania, dieci vitellini stipati in un furgone: salvati dalla polizia

Erano destinati a un'azienda agricola del ragusano, tre denunce
CRONACA
di
1 min di lettura

CATANIA – La polizia ha messo in salvo 10 vitellini trovati stipati in un furgone che era in sosta in un’area di servizio della Tangenziale di Catania. Agenti della stradale sono intervenuti insospettiti dal mezzo che era con il motore acceso e gli sportelli aperti e dal quale provenivano strani rumori.

I due uomini che hanno ammesso di avere in uso il furgone hanno spiegato di aver fermati per un trasbordo degli animali da un mezzo pesante, proveniente dal nord Italia, e la loro destinazione era un’azienda agricola del Ragusano a cui avrebbero dovuto consegnare i dieci vitellini, stipati nel vano merci del furgone, in uno spazio angusto e inadeguato per il trasporto degli animali.

Sul posto sono intervenuti i medici veterinari dell’Asp di Catania. I due uomini e il titolare dell’azienda agricola sono stati denunciati per maltrattamento di animali.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI